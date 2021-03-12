Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek - Son Dakika

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek

12.03.2021 18:21

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan "İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda" adlı etkinlik kapsamında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı, 2 yıl boyunca Milli Mücadele'nin verildiği farklı illerde sergilenecek.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan "İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda" adlı etkinlik kapsamında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı, 2 yıl boyunca Milli Mücadele'nin verildiği farklı illerde sergilenecek.

Polatlı Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla "İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda" adlı proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Anıtkabir'den teslim alınan Türk bayrağı Milli Mücadele'nin verildiği farklı illerde sergilendikten sonra 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin ilan edildiği Birinci Meclis'te göndere çekilecek.

Anıtkabir'den Türk bayrağını teslim aldıktan sonra Anıtpark'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla bu yıl birçok program hazırladıklarını belirtti.

Yıldızkaya, "İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda" etkinliği kapsamında Türk bayrağının, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'na sergileneceğini vurgulayarak, "Buradaki amacımız bu zaferin nasıl kazanıldığını, hangi zor şartlarda kazanıldığını yeni nesillere daha iyi anlatabilmek, milli ruhu ve heyecanı diri tutmaktır. Bu maksatla bayrak, zafer yolculuğuna bugün başlıyor, inşallah 2 yıl sonra da Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te gazi Meclisimize getirilerek göndere çekilecektir." diye konuştu.

Daha sonra Ankaralı bisikletçiler eşliğinde Taceddin Dergahı'na getirilen bayrak, burada Yıldızkaya tarafından Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu'na teslim edildi.

Yıldızkaya, teslim töreninde yaptığı konuşmada, bayrağın 23 Nisan'a kadar dergahta sergileneceğini belirterek, "Ardından Ankara'dan İzmir'e kadar Milli Mücadele'nin yaşandığı bütün toprakları tek tek gezecek. Duatepe, Kartaltepe, Kocatepe'de yeniden onurla, gururla dalgalanacak." dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan 100 yıl önce Milli Mücadele'nin zırhının hazırlandığı, duygularımızın metne döküldüğü, destanın yazıldığı binanın önünde bulunmanın huzurunu ve heyecanını yaşıyorum." diye konuştu.

Türkoğlu da projede emeği geçenlere teşekkür etti. Törene, Ankara Kulübü Derneği seğmenleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek

Türk Bayrağı, Anıtkabir, Sakarya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı yurdu gezecek - Son Dakika


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