Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü için bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükakın, mesajında, bu zaferin tarihte önemli bir dönüm noktası olduğunu, Birinci Dünya Savaşı sonucu Osmanlı Devleti'nin yenik sayılması nedeniyle Anadolu'yu işgale kalkan itilaf kuvvetlerine karşı kazanılan ve Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen bir mücadele olduğunu ifade etti.

Büyükakın mesajında, "22 Ağustos'ta başlayan ve 13 Eylül günü kahraman ordumuzun kesin galibiyeti ile sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, hem şartları hem de sonuçları bakımından Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 13 Eylül 1683'te Viyana bozgunu ile başlayan ve tam 238 yıl süren Batı karşısında geri çekilişimize nihayet bir dur denilmiş ve muzaffer ordumuz dünya tarihine geçen en önemli meydan savaşlarından birisini kesin zafer ile neticelendirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sakarya Melhame-i Kübrası (Büyük Kanlı Savaş)" olarak nitelendirdiği bu kanlı meydan savaşında Ankara'ya 50 kilometre yaklaşan Yunan ordularının bozguna uğratıldığını ve 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin yolunun açıldığını belirten Büyükakın, Atatürk'ün TBMM'de dile getirdiği ve dünya savaş literatürüne yeni bir anlayış olarak giren "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça, vatan terk olunamaz." sözüyle Sakarya Zaferi'nin dünya tarihine geçtiğine vurgu yaptı.

Başkan Büyükakın, bu önemli ve anlamlı zaferin 98'inci yılında bütün gazi ve şehitleri saygı ile yad ettiğini, 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda devlete ve millete muzafferiyetler temennisinde bulundu.