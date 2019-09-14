Son Dakika Haberleri: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıldönümü
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıldönümü

50 dakika önce

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 98'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıldönümü, System.String[]

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 98'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Sakarya Meydan Muharebesi'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Cumali Sabırlı, "22 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül'de Türk Ordusu'nun galibiyetiyle neticelenen Sakarya Meydan Muharebesi, milletimize bağımsızlık yolunda güç vermiş, zafere olan inancını arttırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya'da da benzersiz bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek, 21 gün süren şiddetli çarpışmaların ardından elde edilen zafer halka büyük moral ve güç kazandırdı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilenen azim ve kararlılık bugün de milletimizin en büyük ilham kaynağıdır. Sakarya Zaferi'nin 98'inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi saygı ile yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 2023 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda devletimize ve milletimize muzafferiyetler ihsan etsin. Şanlı Türk Ordusu'na Rabbim nice zaferleri nasip etsin. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunları; Sakarya'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. Rabbim ülkemizin birliğini daim kılsın. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah" dedi. - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Sakarya, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıldönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]