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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI

27.08.2021 18:02

Harbiye Askeri Müzesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne özel sergi ziyaretçilere açıldı.

Harbiye Askeri Müzesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne özel sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, Atatürk ve askerlerin kullandığı 52 eşya yer alıyor.

Harbiye Askeri Müzesi'nde üç hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak olan Sakarya Meydan Muharebesi özel sergisinde, savaşta Atatürk ve silah arkadaşları ile Yunan ordusunun kullandığı mühimmatlar sergileniyor. İki bölümden oluşan serginin birinci bölümünde, Çal Dağı Muharebesi'nin anlatıldığı minyatür çalışması gelenleri karşılıyor.

Sergide, Türk ve Yunan ordularının askeri şemalarından, kullanılan ateşli ve delici silahlara kadar birçok parça yer alıyor. Ayrıca, savaşa özel bir belgesel de, projeksiyonla müzenin duvarına yansıtılarak ziyaretçilere izletiliyor.

ATATÜRK'TEN MESAJ

Sergide, Atatürk'ün savaşın kazanılmasından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM'nin kendisine mareşal rütbesiyle gazi unvanını vermesi üzerine, 20 Eylül 1921 tarihinde komutanlara, subaylara ve erlere yayımladığı mesaj, duvara yazılı halde sergileniyor. Teşekkür notları, tebliğler, savaşa ilişkin ilgi çekici bilgiler de yine müzede ziyaretçilerle buluşuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzeler ile müze gemiler, 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya, Eylül, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika


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