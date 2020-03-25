SAKARYA Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

SAKARYA Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

7 saat önce

Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralıSAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, fabrikada çalışan işçileri taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

SAKARYA Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, fabrikada çalışan işçileri taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. İşçiler midibüsten dışarı savrulurken, elektrik direğinin altında kalan 1 işçi öldü, 7 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Recep Serin idaresindeki 54 S 1304 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada midibüste bulunan işçiler yola savruldu. Kazada araç sürücüsü Recep Serin, midibüste bulunan işçiler Sedat Kaya, Cengiz Gedik, Fatih Yağcı, Ethem Temel, Fethi Keskin, Barış Kırıcı ve Fatih Barbaros Özcan yaralandı. Yola savrulan Sedat Kaya'nın üzerine elektrik direği devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Sedat Kaya'yı sıkıştığı direğin altından çıkardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Sedat Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:17 Kaynak: DHA

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