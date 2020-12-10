Sakarya Milli Eğitim'den çevrim içi etkinlikler - Son Dakika

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla hazırlanan etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamada, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından "Kariyer Günleri", "YKS'ye Hazırlık Motivasyon Semineri", "Motivasyon, Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı, Ailecek Kitap Okuyoruz Projesi", "Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim", "Erasmus+: Yeni Ufuklar", "Değerler Eğitimi" "Dijital Pedagoji, Bizim Evin Terapötik Halleri" etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) organizasyonunda çevrim içi üzerinden yayımlanan uzaktan eğitim etkinliklerinin büyük beğeni gördüğü kaydedildi.

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