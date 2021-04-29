SAKARYA MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI 3 YARALI - Son Dakika

SAKARYA MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI 3 YARALI
29.04.2021 16:36
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Kaynarca ile Adapazarı arasındaki yolun Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Kulaç idaresindeki 54 ZL 021 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü hasar gören araçta sıkışırken, haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartırken, yaralanan Ömer Kulaç, araçta bulunan Oğuzhan Kulaç ve Mikail Çimen'e sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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