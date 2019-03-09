Sakarya Minik Beyza Nur, İstiklal Marşını Gözyaşları İçinde Okudu
41 dakika önce
Minik Beyza Nur, İstiklal Marşını gözyaşları içinde okuduSakarya'nın Pamukova ilçesinde, Fatmahanım İlkokulu'nda 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışmasında 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin gözyaşları içinde ve hıçkırıklara boğularak İstiklal Marşı'nı okurken, içtenliği ile...
Minik Beyza Nur
, İstiklal Marşını gözyaşları içinde okudu Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde, Fatmahanım İlkokulu'nda 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışmasında 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin
gözyaşları içinde ve hıçkırıklara boğularak İstiklal Marşı'nı okurken, içtenliği ile öğretmenleri duygulandırdı.
Pamukova Fatmahanım İlkokulu ve Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı nedeniyle, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışması düzenlendi. Yarışmada 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde zaman zaman da hıçkırıklara boğularak okurken, kendisini dinleyen öğretmenlerine de duygusal anlar yaşattı. Beyza Nur'un, İstiklal Marşı'nı
okurken bir taraftan da elleriyle gözyaşlarını silmesi dikkat çekerken, marşın son bölümünü okurken Türk Bayrağını gösterdi. Beyza Nur yarışmada sınıfında birinci olurken, okulda ise ikinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:35 Kaynak: DHA
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