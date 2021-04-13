SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ - Son Dakika

SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

13.04.2021 10:41

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir inşaat şirketinde muhasebecilik yapan Fatma Kalkat (30), motosiklet tutkusunu mesleği haline dönüştürdü.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir inşaat şirketinde muhasebecilik yapan Fatma Kalkat (30), motosiklet tutkusunu mesleği haline dönüştürdü. Gerekli eğitimleri alarak motosiklet sürüş eğitmeni olan Fatma Kalkat, motosiklet kullanmak isteyenlere eğitim veriyor.

Serdivan'da yaşayan Fatma Kalkat, 2015 yılında ehliyetini aldıktan sonra bir motosiklet satın alarak en büyük hayalini gerçekleştirdi. Yıllık izinlerinde motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye başlayan ve hafta sonları yakın şehirlere giden Fatma Kalkat, geçen yıl kursa katılarak 'Sürücü Direksiyon Eğitmenliği' sertifikası aldı. Motosiklet direksiyon eğitmenliği yapmak için uzun süredir çalıştığı inşaat firmasındaki işinden ayrılan Fatma Kalkat, bir sürücü kursunda eğitmenliğe başladı.

Motosiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten Fatma Kalkat, 'Arkadaşlarımı güvenli bir şekilde trafiğe çıkarırdım. Hep destek oldum. Daha sonra bunu meslek haline çevirdim. Önceki yaptığım işi bıraktım. Sertifikamı alıp resmi olarak 2020'nin Ağustos ayından itibaren motosiklet hocalığına başladım. Yaklaşık olarak 70 kişiye motosiklet ehliyeti verme mutluluğu yaşadım. Bisiklet dahi sürmemiş kursiyerlerin, bugün 600 cc motosiklet sürmesi ve buna da benim vesile olmam beni çok mutlu ediyor. Bayanlar hayallerini kesinlikle ertelemesin. Bayanlar motosiklet kullanamaz diye bir kavram yok. Aslında biz bunu yayıyoruz etrafa. Motosiklete ise ekipmansız binmeyin, şehir içinde asla hız yapmayın ve özgürlüğün tadını çıkartın.' dedi.

NİŞANLISINDAN EĞİTİM ALIYOR

Motosiklet sürüş eğitmeni Fatma Kalkat'ın nişanlısı ve aynı zaman kursiyeri olan Osman Ürdem, 'Almanya'dan temelli olarak dönüş yaptık. Buraya gelince de geçen sene motosiklet ehliyetine yazıldım. Yaz aylarında motorumla gezmek benim hayalimdi. Sürücü kursuna yazılarak ehliyetimi aldım. Şansıma da hocam bayan çıktı. Tanıştık ve birbirimizi sevdik.' diye konuştu.

SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Motosiklet, Serdivan, Türkiye, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA MOTOSİKLET TUTKUSUNU MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ - Son Dakika


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