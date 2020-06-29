Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz - Son Dakika

Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz

Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz (2)İMAM İLE VATANDAŞ TARTIŞTISakarya İl Müftülüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade için İlçe Müftülüğü'ne gelen imam A.B. ve Nuhal Altay isimli vatandaş arasında müftülük önünde tartışma yaşandı.

Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz (2)

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İMAM İLE VATANDAŞ TARTIŞTI

Sakarya İl Müftülüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade için İlçe Müftülüğü'ne gelen imam A.B. ve Nuhal Altay isimli vatandaş arasında müftülük önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, İlçe Müftülüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından imam ve Nuhal Altay'ı, Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek ifadelerini aldı.

Müftülük çıkışında konuşan Müezzinler Muhtarı Saffet Kansu, "Bugün il müftülüğümüzden denetleyici geldi. İmamımızın görevden alınmasını istiyorduk, görevden alındı şu anda. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür ediyoruz. Bizim sıkıntımız imamlarla değil, bir şahısla" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz - Son Dakika

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