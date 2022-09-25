Erdoğan Gençlere Sesledi: 'Sizi Ben Yanıltmaya Çalışırsam, Benim Karşımda da Özgürlüğünüzden Asla Taviz Vermeyin'

Kaynak: AA

Erdal Erdem, Orhangazi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi - Son Dakika

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