Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi

25.09.2022 09:46
Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi

Sakarya Muhtarlar Federasyonunun 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonunun 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye tek listeyle giren mevcut başkan Erdal Erdem, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede konuşan Erdem, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Genel kurula, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Bulut, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum Erdoğan Gençlere Sesledi: 'Sizi Ben Yanıltmaya Çalışırsam, Benim Karşımda da Özgürlüğünüzden Asla Taviz Vermeyin' Erdoğan Gençlere Sesledi: 'Sizi Ben Yanıltmaya Çalışırsam, Benim Karşımda da Özgürlüğünüzden Asla Taviz Vermeyin'
Kaynak: AA

Erdal Erdem, Orhangazi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:19 Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:44 Fiona Kasırgası Karayipler'den sonra Kanada'ya ulaştı! Evleri su bastı, çok sayıda ölü var
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
00:20 Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü, 1 yaralı
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rum lideri incitmiş! Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu
23:39 Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
23:16 Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 09:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement