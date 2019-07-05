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Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

54 dakika önce

Bilecik'te serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki kayalıklara inen ve geri çıkamayan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı, System.String[]
Bilecik'te serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki kayalıklara inen ve geri çıkamayan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde Darıcaboğazı mevkisinden Ali Özdemir (57) ve Cemil Yüksek (43), serinlemek için Sakarya Nehri kenarındaki kayalıklara indiler. Daha sonra bir süre suda yüzen ikili, tekrar geldikleri yoldan geri dönmeye çalıştılar. Kayalık alana inen ikili bu alandan tekrar yukarı çıkamayınca bölgede mahsur kaldılar. Şahıslardan biri yüzerek karşı tarafa geçmeye çalışsa da bunu beceremedi ve mahsur kaldıklarına alana geri döndü. Bundan sonra ikili durumu jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine AFAD ekipleri yönlendirilirken sarp kayalıklardan inmeyi tehlikeli bulan ekipler, suyun karşı tarafına geçtiler. Buradan bot yardımı karşı kıyıya geçen AFAD ekipleri ikiliyi bota alarak kurtardılar.

İkili kurtarıldıktan sonra jandarma ekiplerine teslim edilirken, ekipler ifadeleri alınmak üzere Ali Özdemir (57) ve Cemil Yüksek'i (43) Vezirhan Jandarma Karakoluna götürdüler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Vezirhan, Sakarya, Bilecik, AFAD, 3. Sayfa
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