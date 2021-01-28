Sakarya Nehri kıyısında rekreasyon projesi başladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalarına başlanılan rekreasyon projesini yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Park'ta bulunan ADASU HES'in hemen önünde yapılan çalışmaları denetleyen Yüce, Sakarya Nehri'nin cazibesini artıracak, bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir alternatif sunacak projede iskele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Başkan Yüce, 350 metre uzunluğa sahip olacak zipline projesinin de bölgeye kazandırılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sakarya Nehri'nin şehirle bütünleşmesi, vatandaşlarımızın nehrin kenarında vakit geçirebilmeleri adına projemizi hazırladık ve çalışmalarımızı başlattık. Çelik montajların tamamlanmasıyla, ahşap giydirmeyle doğal bir görünüme kavuşturacağız. Oturma alanları ve yürüyüş imkanının yanı sıra nehir üzerinde gezinti imkanını da yeni projemizle Sakarya'nın hizmetine sunacağız. Gezinti kayığı ve 4 fiber kayık olacak. ADASU HES ile hem elektrik üretmeye devam edecek, HES önünde de hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına yeni bir alternatif sunacağız."

İskelenin yüzde 80 oranında tamamlandığını anlatan Yüce, "Zipline platformu hayata geçtiğinde Türkiye'nin en uzun zipline'larından biri olacak. Şehrimiz sosyal yaşamı için çok özel bir yere sahip olacak projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayacağız." ifadesini kullandı.