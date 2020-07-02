Sakarya Nehri'nde balık ölümleri arttı - Son Dakika

Sakarya Nehri'nde balık ölümleri arttı

Sakarya Nehri'nde balık ölümleri arttı Yetkililer nehirde balık tutulmaması ve yenmemesi konusunda vatandaşları sürekli uyarıyor Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam: "Balıkların oksijen yetersizliğinden öldüğünü, ciddi bir durum olmadığını düşünüyoruz" Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden...

Sakarya Nehri'nde balık ölümleri arttı

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Yetkililer nehirde balık tutulmaması ve yenmemesi konusunda vatandaşları sürekli uyarıyor

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam:

"Balıkların oksijen yetersizliğinden öldüğünü, ciddi bir durum olmadığını düşünüyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya nehrinde artan balık ölümlerinin arttığı gözlenirken, konu hakkında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Çok sayıda ölü balık bulundu. Raporlar çıkınca netleşecek. Sakarya nehrinden vatandaşlarımız balık tutmasın, yemesin" dedi.

Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya nehrinde son bir haftadır görülen ölü balıklarının sayısı arttı. Özellikle nehirdeki su seviyesinin düşmesi sonrasında ortaya çok sayıda ölü balık çıktı. İlçe haklı da konuyla ilgili tedirgin olurken, yetkililer balık tutulması ve yenmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde ise bir balık suda can çekiştikten sonra ölmesi an ve an kaydedildi.

"Ciddi bir durum olduğunu düşünmüyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, balıklardan numune alındığını söyledi. Yaşanan durumun yağışlardan kaynaklanabileceğini anlatan Çam, şunları söyledi:

"İlçemizdeki yoğun yağış nedeniyle dere yataklarında Sakarya nehrine akan sulardan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz balık ölümleri gerçekleşmiştir. Sakarya nehrinde sular azalınca nehir kenarında çok sayıda ölü balık bulundu. Bunu biz ilgililere ilettik. Numuneler alındı. Balıkların oksijen yetersizliğinden öldüğünü düşünmekteyiz. Bu tahlil sonuçlarıyla netleşecek. Belediyemizin anons sisteminden yenmemesi ve tutulmaması konusunda gerekli uyarıları yaptık. Raporlar çıkınca netleşecek. Ciddi bir durum olduğunu düşünmüyoruz."

Kaymakamlık da sosyal medya üzerinden uyardı

Öte yandan Sarıcakaya Kaymakamlığının, balık ölümlerine karşı vatandaşları uyarmak için sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımında ise, "Sakarya nehrinde görülen balık ölümlerinin sebepleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından araştırılmakta olup bu süreçte vatandaşlarımızın bu balıkları kesinlikle tüketmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Sarıcakaya, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakarya Nehri'nde balık ölümleri arttı - Son Dakika

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