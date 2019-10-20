Son Dakika Haberleri: Sakarya Nehri'nde bot alabora oldu, 2 kişi öldü
Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'nde bot alabora oldu, 2 kişi öldü

Sakarya Nehri'nde bot alabora oldu, 2 kişi öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Sakarya Nehri üzerinde balık tutarken üzerinde bulundukları botun alabora olması sonucu Halil Tosun (52) ve Murat Diler (45) yaşamını yitirdi.

Sakarya Nehri'nde bot alabora oldu, 2 kişi öldü, System.String[]

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Sakarya Nehri üzerinde balık tutarken üzerinde bulundukları botun alabora olması sonucu Halil Tosun (52) ve Murat Diler (45) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Geyve ilçesi Bozören mevkiinde meydana geldi. Halil Tosun ve Murat Diler'in balık tutmak için nehre açıldığı bot, bir süre sonra alabora oldu. Tosun ve Diler, suya düştü. Nehir kıyısında bulunan kum ocağının bekçisi, durumu fark edip Halil Tosun'u sudan çıkardı, 112 Acil'i aradı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Tosun, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ekiplerin dün gece yaptığı aramada, Murat Diler ise bulunamadı.Bugün, Yalova'dan gelen deniz polisinin de katılımıyla arama çalışmaları devam etti. Bir süre sonra deniz polisleri, Murat Diler'in cansız bedenini bularak sudan çıkardı. Diler'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Sakarya, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:33 Kaynak: DHA
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