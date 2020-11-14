Sakarya Nehrinde balçığa saplanmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu - Son Dakika

Sakarya Nehrinde balçığa saplanmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden geçen Sakarya Nehrinde balık tutmaya gelen vatandaşlar tarafından balçığa saplı bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 20 yaşındaki Şahin Yaz olduğu ve bir anlık dikkatsizlik sonucu nehre düştüğü öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehrinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bölgeye balık tutmak için giden vatandaşlar nehir içerisinde vücudunun yarısı balçıkla kaplı bir erkek cesedi buldu. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri'ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında balçıkla kaplı erkek cesedinin 20 yaşındaki Şahin Yaz olduğunu belirledi. 3 yaşındayken babasını kaybettiği, annesinin de başka biriyle evli olduğu ortaya çıkan Yaz'ın vakit geçirmek için köprü altına gittiği ve bir anlık dikkatsizlik sonucu nehre düştüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.