Sakarya Nehri'nde ceset bulundu - Son Dakika

Sakarya Nehri'nde ceset bulundu

14.11.2020 19:10
Sakarya Nehri'nde ceset bulundu, System.String[]

SAKARYA Nehri kıyısına balık tutmak için gelen vatandaşlar, balçığa saplanmış erkek cesedi gördü.

SAKARYA Nehri kıyısına balık tutmak için gelen vatandaşlar, balçığa saplanmış erkek cesedi gördü. Ölen kişinin Şahin Yaz (21) olduğu belirlendi.

Sakarya Nehri'nin Adapazarı Köprübaşı mevkisine balık tutmak için gelen vatandaşlar, nehir içerisinde vücudunun yarısı balçıkla kaplı bir erkek cesedi gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi çıkardı. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından ölen kişinin Hendek ilçesinde yaşayan Şahin Yaz'a olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemede cinayetle ilgili bir emareye rastlanmadı. Şahin Yaz ile ilgili kayıp başvurusunda bulunulmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Sakarya Nehri'nde ceset bulundu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'nde ceset bulundu - Son Dakika


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