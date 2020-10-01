Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 12 yaşındaki Muhammet B'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Setaltı Mahallesi bölgesinde yürütülen çalışmalara, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis dalgıçlar, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve İHH arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Ekipler su altında ve su üstünde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları izleyen Muhammet B'nin yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Adapazarı ilçesinde önceki gün serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarılmış, Muhammet B. ise kaybolmuştu.