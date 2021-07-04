Nehirde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Olay yeri

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları

Ailenin bekleyişi Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Adatepe Mahallesi'nde yaşayan ve dün nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdikten sonra kaybolan Emirhan H'nin (20) bulunması için AFAD, SAKE, ANDA, jandarma su altı arama kurtarma ve dalgıç polis kurbağa ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler su altında ve su üstünde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmaları izleyen Emirhan H'nin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.