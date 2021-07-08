Vali Kaldırım Karasu'da Nehirde Kaybolan Genci Arama Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinden geçen Sakarya Nehri'nde kaybolan Emirhan Henden için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi.

2 Temmuz günü Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde botun ipini çekmek için Sakarya Nehri'ne girip bir süre yüzdükten sonra suda kaybolan Emirhan Henden'i arama çalışmalarının yapıldığı yere giden Vali Çetin Oktay Kaldırım, yetkililerden arama çalışmaları ve son durum hakkında bilgiler aldı.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği ziyarette Vali Çetin Oktay Kaldırım, kaybolan gencimizi bulmak için tüm ekiplerin sahada olduğunu, 5 bot, 9 araç, 1 tekne ve 56 uzman ekip dahil tüm imkanlarımız ile birlikte nehirde ve denizde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, SAKDER (Sakarya Arama Kurtarma Derneği) ekiplerince su üstünde ve su altında arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Kaldırım, AFAD Sakarya Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü tarafından Henden'in yakınlarının ve mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kurulduğunu, yemek ve barınma dahil diğer tüm ihtiyaçların karşılanması için talimat verdiğini, Baraj kapaklarının kapatıldığını, Ankara'dan ve İstanbul'dan ek ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve en kısa zamanda geleceğini, bununla birlikte bunlara ek olarak içinde iki bot ve bir arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu 15 kişilik Jandarma Özel Ekibinin de bu akşam ilimize intikal edeceğini ifade etti.

Emirhan'ın kaybolduğu olay yerinde umutla bekleyişlerini sürdüren aileyi de ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, gencimizi kendi evlatları gibi gördüklerini ve en kısa zamanda bulunması için herkesin seferber olduğunu söyledi.