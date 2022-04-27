Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı

27.04.2022 16:43

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cansız bedeni 71 gün sonra bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cansız bedeni 71 gün sonra bulundu.

Nehrin Doğancılar Mahallesi mevkisinde suda ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, karadan ve sudan botla müdahale ederek cesedi çıkardı.

İncelemelerin ardından cesedin, 15 Şubat'ta nehre atlayarak gözden kaybolan pazarcı S.Ş'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Mahalle sakinlerinden Solmaz Pesen, gazetecilere, ekiplerin cesedi çalılık alandan kurtararak sudan çıkardığını söyledi.

Köprübaşı Mahallesi mevkisinde 15 Şubat'ta suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolan S.Ş'yi arama çalışmaları başlatılmıştı. Nehirde 56 personel, 10 araç, 5 bot ve 4 arama kurtarma köpeğiyle sürdürülen çalışmalar, kayıp kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine 16 gün sonra sonlandırılmıştı.

Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı
Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı
Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı
Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı

YORUMLAR
500
Nehre atlayan pazarcının 71 gün sonra cesedi bulundu Nehre atlayan pazarcının 71 gün sonra cesedi bulundu Girdiği nehirden 71 gün sonra cansız bedeni çıktı Girdiği nehirden 71 gün sonra cansız bedeni çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement