Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok - Son Dakika
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Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok

25.02.2022 12:14
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek'i bulabilmek için 11'inci günde de ekiplerin çalışması sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek'i bulabilmek için 11'inci günde de ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD ve dalgıç polislerin çalışmalarını sürdürdüğü suda henüz bir ize rastlanılamadı.

15 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevki'inde meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Şimşek (31) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmaların 11'inci gününde sabah saatlerinde dalgıç polisleri ve AFAD ekipleri botlarla arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, genci bulabilmek için nehri didik didik aradığı çalışmalarda henüz bir ize rastlanılamadı. - SAKARYA

Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok

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Salih Şimşek, Sakarya, Salı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok - Son Dakika
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