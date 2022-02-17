Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi bulmak için yaklaşık 3 gün önce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adapazarı ilçesinde 15 Şubat akşamı Köprübaşı Mahallesi mevkisinden nehre atlayan S.Ş'nin (31) bulunması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

S.Ş'nin en son görüldüğü bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarına 4 deniz polisi, AFAD'tan 9 personel ve 4 araç, itfaiye ve sağlık ekipleri katılıyor.

Kaybolan S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürülmüştü.