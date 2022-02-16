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Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışması başlatıldı

16.02.2022 13:39

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, S.Ş'nin (31) Köprübaşı Mahallesi mevkisinde suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri S.Ş'ye ulaşabilmek için hazırlıklarını yapıp suya girdi.

Botla yüzeyde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde suya dalarak çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan, S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sakarya, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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