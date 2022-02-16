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Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika

Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişi aranıyor

16.02.2022 12:22
Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişi aranıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Köprübaşı Mahallesi mevkisinde dün suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolan S.Ş'yi (31) arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Sakarya, Kütahya ve Eskişehir AFAD dalgıç ekipleri ile Bursa'dan deniz polislerinin katılımıyla 13 personel, 4 araç ve botla çalışmaları yürütüyor.

Endişeli bekleyişleri süren S.Ş'nin yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları izledi.

S.Ş, dün Köprübaşı Mahallesi mevkisinde suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolmuş, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürülmüştü.

Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişi aranıyor

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Eskişehir, Tragger, Sakarya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika


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