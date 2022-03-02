Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika
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Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

02.03.2022 17:30
Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi bulmak için 16 gün sürdürülen çalışmalar sona erdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi bulmak için 16 gün sürdürülen çalışmalar sona erdi.

Sakarya, Eskişehir ve Kütahya'dan AFAD ekipleri, 15 Şubat'ta Köprübaşı Mahallesi mevkisinden nehre atlayan S.Ş'nin (31) bulunması için yoğun çalışma yürüttü.

Olayın gerçekleştiği Eski Sakarya Köprüsü yakınında Bursa'dan dalgıç polislerin katılımıyla yürütülen aramalarda, kıyı boyunca su altında sonar ve sondalama, su üstünde çapalama yöntemleri kullanıldı.

Çalışmaların 6. gününde kayıp kişiye ati herhangi bir bulguya rastlanılamaması üzerine Ankara'dan JÖAK/JAK su altı arama kurtarma timleri ile Kocaeli- Yalova deniz polislerinin katılımıyla Aktepe köyüne kadar 25 kilometrelik alanda sondalama ve kıyı araması gerçekleştirildi.

Ekipler, ısısı 4 ila 9 derece, akıntı hızı 4 ila 10 mil arasında seyreden, yağışların da etkisiyle derinliği yükselip alçalan nehrin Karadeniz'e döküldüğü Karasu ilçesi Yeni Mahalle mevkisine kadar bot ve teknelerle tarama yaptı.

Nehrin iki kenarında 56 personel, 10 araç, 5 bot ve 4 arama kurtarma köpeğiyle sürdürülen çalışmalar, kayıp kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine 16 gün sonra sonlandırıldı.

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Kütahya, Sakarya, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'ne atlayarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika


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