Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı

14.10.2020 11:46
Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesine Şanlıurfa'dan gelen, mevsimlik tarım işçisi ailenin kızı Gamze Kakız (13), ayağını yıkamak isterken, Sakarya Nehri'ne düştü.

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesine Şanlıurfa'dan gelen, mevsimlik tarım işçisi ailenin kızı Gamze Kakız (13), ayağını yıkamak isterken, Sakarya Nehri'ne düştü. Suda kaybolan Kakız'ın, Ankara'dan gelen 'kurbağa adamlar' tarafından cesedi bulundu.

Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir Günyüzü'nün Doğray Mahallesi'ne gelen ailenin kızı Gamze Kakız, dün ayağını yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip, Sakarya Nehri'ne düştü. Küçük kız, kısa süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla nehir kıyısına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gamze Kakız için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Dün akşam ara verildikten sonra bugün devam edilen çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' da gelerek, katıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Gamze Kakız'ın cansız bedeni, bulunarak, sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Gamze Kakız'ın ailesi ise acı haberle sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı

Tarım İşçisi, Şanlıurfa, Günyüzü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'ne düşen Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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