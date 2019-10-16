Son Dakika Haberleri: Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı
Son Dakika Yerel Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı

Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı

1 saat önce

- Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldıBİLECİK - Bilecik'te nehre düşen bir inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

- Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı

BİLECİK - Bilecik'te nehre düşen bir inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre; Ahmet Küçükburgaz'a ait bir inek, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü ile Sakarya'nın Mekece köyü arasındaki araziye otlarken Sakarya Nehri'ne düştü. İnek nehir içinde mahsur kalırken, sahibi ve çevredeki vatandaşlar hayvanı sudan çıkartılamadı. Olay hemen Bilecik AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler suda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı

Sakarya, Bilecik, AFAD, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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