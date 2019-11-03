Sakarya Nehri sonbaharda büyülüyor

Türkiye'nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin Osmaneli ilçesinden geçen bölümündeki mesire alanları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçileri büyülüyor.



Sakarya Nehri'nin Osmaneli ilçesi sınırlarında kalan kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları, açık hava egzersiz alanları ve spor tesislerinin yer aldığı mesire alanları, sonbaharla birlikte ailelerin vazgeçilmez mekanı oldu.



Sarararak dökülen yaprakların oluşturduğu doğa manzaraları arasında yürüyüp hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiren ziyaretçilerden bazıları kitap okuyarak ve manzarayı izleyerek vakit geçirdi. Çocuklar ise dökülen yapraklar arasında oynayarak sonbaharın tadını çıkardı.

Muhteşem manzara eşliğinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapan Osmaneli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ayhan Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava çok güzel. Biz de bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Doğa da güzel tabiat da güzel. Sonbaharın tadını çıkartmaya çalışıyoruz." dedi.

Güven'in eşi Songül Güven de temiz havada hem spor yaptıklarını hem de sonbaharın tadını çıkarttıklarını söyledi.