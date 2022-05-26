Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti

26.05.2022 20:31
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, Sakarya nehrine giren Afganistan uyruklu tarım işçileri Kadir Nasiri (19) ve Kerametullah Muradi (20) akıntıyla sürüklenerek boğuldu.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, Sakarya nehrine giren Afganistan uyruklu tarım işçileri Kadir Nasiri (19) ve Kerametullah Muradi (20) akıntıyla sürüklenerek boğuldu.

Çifteler ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi, serinlemek için Karaköprü mevkisinden Sakarya nehrine girdi. Kısa bir süre sonra 2 işçi akıntıya sürüklenerek nehirde kayboldu. Nehir kenarında gezenler bir süre sonra su üstünde bir kişinin hareketsiz olduğunu görerek polise haber verdi. Yapılan incelemede nehir kenarında 2 kişinin kıyafetleri bulundu. Nehre giren AFAD dalgıçları Afganistan uyruklu Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi'nin cansız bedenine ulaştı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Çifteler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Afganistan, Çifteler, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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