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Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor - Son Dakika

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

16.08.2021 10:47

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabah 9'dan beri devam ederken, kaybolan genç için İzmir'den...

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabah 9'dan beri devam ederken, kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli'nde Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü diye adlandırılan alanda bulunan taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde yüzelsel arama yapan ekipleri gencin bulamadı. İzmir'den olay yerine deniz polisi yola çıkarken, ekiplerin suyun altında arama yapacağı bildirildi.

Gencin yakınları ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olay yerinde endişeli bekleyişlerini sürdürürken, gencin bulunması için İzmir'den gelecek ekip bekleniyor.

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

Osmaneli, Bilecik, Sakarya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor - Son Dakika


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