Sakarya Nehrini geçmek isteyen genç kayboldu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesinde Hüseyin K., Sakarya Nehri'nin üzerinde bulunan taşların üzerine basarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen genç gözden kısa sürede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri genci arama çalışması başlattı. - BİLECİK

35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor