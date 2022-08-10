Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

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Kaynak: İHA

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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