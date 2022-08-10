Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

10.08.2022 12:15
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

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Kaynak: İHA

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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