Sakarya'nın 300 yıllık tarihi kitap haline getirildi - Son Dakika
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Sakarya'nın 300 yıllık tarihi kitap haline getirildi

6 saat önce

Sakarya'nın 300 yıllık tarihine ışık tutacak mimari kitabeleri ve mezar taşları, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesince kitap haline getirildi.

Sakarya'nın 300 yıllık tarihi kitap haline getirildi, System.String[]

Sakarya'nın 300 yıllık tarihine ışık tutacak mimari kitabeleri ve mezar taşları, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesince kitap haline getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Şeyban ve araştırmacı - asistan Oğuzhan Kır tarafından hazırlanan "Osmanlı Mimari ve Mezar Taşı Kitabeleriyle Sakarya" kitabı, Büyükşehir Belediyesince yayın hayatına kazandırıldı. Kitap, 639 - 1946 yılları arasını kapsıyor.

Şeyban, kitapta Sakarya'nın mimari kitabelerinin ve mezar şahidelerinin tarih kaynağı olarak kayıt altına alındığını belirterek, "Proje sonucu ortaya çıkan çalışmayı hem Türk toplumunun kültürel hafızasına hem de bilim camiasının hizmetine sunduk. Ayrıca bu sayede Sakarya halkının kendi ecdadıyla yeniden bağ kurmasına imkan sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Sakarya bölgesinin Osmanlı'nın kuruluş coğrafyasında yer aldığını aktaran Prof. Dr. Şeyban, Sakarya'nın özellikle 19'uncu ve 20'nci yüzyıllarda çokça göç aldığını, bu nedenle kültürel çeşitliliğin, kültürler arasındaki etkileşimin ve çeşitli ortak değerlerin kitabelere yansımalarının yerel tarih çalışmaları açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Çalışma sonucunda Sakarya'da Osmanlı eserlerinin ve mezar taşlarının gereken ilgiyi görmediğinin ortaya çıktığını belirten Şeyban, Sakarya'daki tarihi eserlerin büyük kısmının, özellikle Osmanlı mezar taşlarının bulundukları yerlerde korunamadığını, bu eserlerin vakit kaybetmeden koruma altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Edebiyat, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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