Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

22.09.2022 12:30
Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 ADF 750 plakalı otomobil ile 54 UE 426 plakalı otomobiller, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Zümrüt Gül'ün (24) öldüğünü belirlerken, yaralılar S.Y, B.Ö. ve M.B. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gül'ün, geçen yıl temmuz ayında evlendiği ve 3 gün sonra doğum gününün olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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