Şüpheli E.B. ise sesleri duyması üzerine olay yerine gelen adliyede görevli polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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