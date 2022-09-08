Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan eşi Ş.B'ye (25), dün boşanma davası öncesi bıçakla saldıran ve adliyede görevli polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da boşanma davaları öncesi eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika

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