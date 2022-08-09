Hasat zamanı çiftçinin traktörünü çaldılar - Son Dakika
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Hasat zamanı çiftçinin traktörünü çaldılar

09.08.2022 15:10
Hasat zamanı çiftçinin traktörünü çaldılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan vatandaşın traktörü çalındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan vatandaşın traktörü çalındı.

Olay, 6 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimini çiftçilik ile sağlayan Kemal Kıyvan isimli vatandaşın traktörü evinin önünden çalındı. Vatandaş çalınan traktörü için jandarmaya müracaat etti. Ekipler konu ile ilgili inceleme başlatırken, Kemal Kıyvan ise çalınan 81 BS 190 plakalı traktörünü görenlerin '0 546 208 84 60' no'lu numarayı aramalarını istedi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasat zamanı çiftçinin traktörünü çaldılar - Son Dakika

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