Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.