Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olaydan kareler:
Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü - Son Dakika