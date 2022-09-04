Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü - Son Dakika
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Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü

04.09.2022 01:29

Adapazarı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesine dönen kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi. Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olaydan kareler:


Düğünde başlayan kavga sokağa taştı! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde başlayan kavga sokağa taştı! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde başlayan kavga sokağa taştı! Ortalık savaş alanına döndü
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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü - Son Dakika
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