Bu sırada durakta bulunan 80 yaşlarındaki kadın fenalaşarak yere yığıldı. Bilinci kapanan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Şoför ve belediye temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla kadını otobüse taşıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yazlık- Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak üzere durdu.

Kaynak: AA

Maltepe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.