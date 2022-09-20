Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi

20.09.2022 15:24

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde durakta beklerken rahatsızlanan yaşlı kadın, belediye otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde durakta beklerken rahatsızlanan yaşlı kadın, belediye otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yazlık- Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak üzere durdu.

Bu sırada durakta bulunan 80 yaşlarındaki kadın fenalaşarak yere yığıldı. Bilinci kapanan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Şoför ve belediye temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla kadını otobüse taşıdı.

Güzergahını değiştiren şoförün korna çalarak hastaneye yetiştirdiği kadın, ameliyata alındı.

Olay anı, aracın kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Maltepe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durakta fenalaşan yaşlı kadını belediye şoförü hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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