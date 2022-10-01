Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi

01.10.2022 21:48
Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Turnadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği tespiti üzerine S.Ş, S.T. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yaptı.

Aramada 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlıların adreslerinde de uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Adapazarı, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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