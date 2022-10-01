Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Turnadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği tespiti üzerine S.Ş, S.T. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yaptı.

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Kaynak: AA

Adapazarı, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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