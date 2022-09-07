Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

07.09.2022 13:09
Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Emrullah B. (30), boşanmak isteyen eşi Şeyma B.'yi (25) boynundan, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Emrullah B. (30), boşanmak isteyen eşi Şeyma B.'yi (25) boynundan, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Sakarya Adliyesi'nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi. Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen eşi Şeyma B.'ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.'yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.'yi etkisiz hale getirirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Şeyma B., tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen Emrullah B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı
Kaynak: DHA

Sakarya, Camili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement