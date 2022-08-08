Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

08.08.2022 20:01
Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Çevreyolu Caddesi'nde seyreden Y.K. idaresindeki 54 ZE 554 plakalı hafif ticari araç, fırından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki H.T. isimli çocuğa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin bir süre müdahale ettiği çocuk, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza yerine yakın bir iş yerinde çalışan Semahat Taş, gazetecilere, fırına gelen çocuklara simit ve su verdiğini belirterek, "Çocuğa içeri girmesini söylemiştim ama daha arkamı dönmeye kalmadan yola çıktı. Sonra kaza olduğunu anladım, şoke oldum. Buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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