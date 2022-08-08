Kaza yerine yakın bir iş yerinde çalışan Semahat Taş, gazetecilere, fırına gelen çocuklara simit ve su verdiğini belirterek, "Çocuğa içeri girmesini söylemiştim ama daha arkamı dönmeye kalmadan yola çıktı. Sonra kaza olduğunu anladım, şoke oldum. Buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Tragger, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

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