Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla Şirinevler Mahallesi'ndeki bir halı sahada top oynayan İlhan İltaş (29), maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis'e gönderildi.
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