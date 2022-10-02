Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü - Son Dakika

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