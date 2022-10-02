Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü - Son Dakika
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Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü

02.10.2022 17:08
Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla Şirinevler Mahallesi'ndeki bir halı sahada top oynayan İlhan İltaş (29), maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis'e gönderildi.

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Kaynak: AA

Şirinevler, Sakarya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü - Son Dakika
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