Havlayan köpeğe tepki veren moto kuryeleri uyaran ağabey ve kardeşi bıçaklandı - Son Dakika
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Havlayan köpeğe tepki veren moto kuryeleri uyaran ağabey ve kardeşi bıçaklandı

04.09.2022 01:25

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde havlayan sokak köpeğine tepki veren moto kuryeleri uyaran ve tartışma yaşayan ağabey ile kardeşi bıçaklanarak yaralandı.

Havlayan köpeğe tepki veren moto kuryeleri uyaran ağabey ve kardeşi bıçaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde havlayan sokak köpeğine tepki veren moto kuryeleri uyaran ve tartışma yaşayan ağabey ile kardeşi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Yıldırım 3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa sipariş getiren 2 moto kurye kendilerine havlayan sokak köpeğine tepki vermeye başladı. Durumu gören A.İ ve O.İ. isimli ağabey ve kardeşi, moto kuryeleri köpekle uğraşmaması hususunda uyardı. Tartışma sonrasında bölgeden uzaklaşan moto kuryeler yaklaşık 10 kişilik bir grupla birlikte tekrar sokağa gelerek A.İ. ve O.İ. ile kavga etmeye başladı. Meydana gelen kavga neticesinde ağabey ve kardeşi bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi neticesinde bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Moto kuryeler ile birlikte gelen grup ise kavga sonrasında bölgeden ayrılırken havaya silah ile ateş açtı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı ağabey ve kardeş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Olay sonrasında bölgeden ayrılan şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kavga seslerini duyarak dışarı çıkan Mehmet Andurmak, "Yaşanan tartışma sonrasında moto kurye çocuk dedi ben gururuma yediremem ve telefon etti. Telefon ettikten sonra aradan 10 dakika bile geçmeden gelmişler buraya bir daha. ve sesleri duyup dışarıya çıktığımda sopalarla kavga ettiklerini gördüm. Burada bir köpek var havlıyor ama saldırmıyor ve ısırmıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Güneşler, Sakarya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havlayan köpeğe tepki veren moto kuryeleri uyaran ağabey ve kardeşi bıçaklandı - Son Dakika

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