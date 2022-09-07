Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

07.09.2022 21:44
Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Setaltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, T.Y, O.D. ve I.T'ye tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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