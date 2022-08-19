Yangın, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Şal Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafenin mutfağındaki fritözün alev alması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, küçük çapta çıkan yangını söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kafenin fritözü alev aldı, ekipler harekete geçti - Son Dakika

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