Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

28.07.2022 11:48
Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yayhalar Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Hayati Dilek'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Dilek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Korucuk'a gönderilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu - Son Dakika

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