Araçta silahlı saldırıya uğramıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Araçta silahlı saldırıya uğramıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

22.08.2022 00:19
Araçta silahlı saldırıya uğramıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki aracın içinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede bir aylık yaşam savaşını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki aracın içinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede bir aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde 21 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Dağ (32), 06 BZA 696 plakalı hafif ticari aracın içinde otururken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Onur Dağ ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşam savaşını 1 ay sonra tedavi gördüğü hastanede kaybetti

Araçta oturduğu esnada silahlı saldırı neticesinde ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, burada tedavi altına alındı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi düştü Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi düştü 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası
Kaynak: İHA

Karaköy, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçta silahlı saldırıya uğramıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 00:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Araçta silahlı saldırıya uğramıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement