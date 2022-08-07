Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan zanlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da polisten kaçarken pencereden düşen hırsızlık zanlısı hastanede öldü - Son Dakika

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